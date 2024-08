Tuttosport: “Vanoli ci farà divertire”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati ha riportato anche l'intervista rilasciata da Karol Linetty a Torino Channel. "Sfidando una rivale forte come il Lione possiamo chiaramente vedere a che punto siamo. Abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta, però dobbiamo crescere ancora. La partita non è stata perfetta, c’è tanto da lavorare, sono stati commessi errori che non abbiamo pagato, ma dobbiamo limitarli. Non perché abbiamo pareggiato contro il Lione dobbiamo pensare di aver fatto chissà cosa".