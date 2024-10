Tuttosport: “Vanoli e il Toro nel Dna”

L’edizione odierna Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, dedica un approfondimento a Paolo Vanoli, arrivato sotto la Mole in estate dopo l'esperienza da allenatore prima al Spartak Mosca, poi al Venezia. Accolto sin da subito positivamente dalla piazza, il tecnico granata è riuscito a guadagnarsi pienamente il benestare dei tifosi: “Paolo Vanoli in breve tempo è riuscito a portare dalla sua larghissima parte dell'ambiente granata. Il consenso, anzi, è quasi plenario. E solo in parte dipende da risultati che comunque il tecnico granata sta ottenendo: sufficiente il confronto con l'ultimo Toro di Juric, i 5 punti in più che questa squadra ha conquistato rispetto a quella del passato campionato, per sottolineare la bontà del lavoro svolto”.