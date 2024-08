Tuttosport: “Vanoli inchioda Cairo”

Nell'edizione odierna di Tuttosport si parla della gara tra Torino e Atalanta di oggi e della situazione tra tifoseria, società e squadra: "Il tecnico inchioda Cairo che aveva cercato di scaricare le colpe su Bellanova 'gli ho detto al telefono quello che penso'. Il Toro è appeso a Zapata, è lui l'unica certezza. A Milano la sua uscita dal campo ha inciso molto sul calo finale. In questi inizio di stagione ha segnato due gol in due partite.Intanto l'Atalanta ha fame, ma Bellanova non c'è. Cessione troppo fresca: ex granata a casa. E oggi i tifosi urlano, grande contestazione prima e durante la partita".