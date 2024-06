Tuttosport: “Vanoli, operazione Sassuolo: Pinamonti, Laurienté e Doig nel mirino”

Tuttosport nell'edizione odierna dedica un approfondimento al mercato granata, analizzando i profili graditi a Paolo Vanoli. "A metà settimana Vagnati tornerà a incontrare anche Carnevali, l’ad del Sassuolo. Al Torino interessano tre giocatori in particolare: il terzino sinistro Doig, l’attaccante Pinamonti e l’ala sinistra Laurienté. Tutti e tre sono obiettivi già approvati sulla carta da Vanoli" spiega il quotidiano. Infine Tuttosport conclude: "Vagnati vuole comprendere da Carnevali i margini di azione per l’acquisizione di almeno uno dei tre: prezzi dei cartellini e possibilità di ragionare anche su prestiti onerosi con diritto o con obbligo. Inutile dire che il dt granata spera di far pesare nelle trattative con gli emiliani il danno per la loro retrocessione e la volontà dei giocatori di tornare subito in A".