Tuttosport: “Vanoli pensa ad un nuovo tridente in attacco, ecco le soluzioni”

L'infortunio di Duvan Zapata ha inevitabilmente scosso tutto il Torino che ha perso per il resto della stagione il suo capitano e uomo simbolo. Tuttosport quest'oggi propone delle soluzioni alternative che il tecnico granata Paolo Vanoli sta studiando assieme al suo staff tecnico per far ripartire la squadra dopo questa sosta delle nazionali. L'allenatore ex Venezia ha in mente un tridente d'attacco per cercare di sopperire alla perdita di capitan Zapata che sarebbe composto da Vlasic a supporto di Adams e di Sanabria. Ci sarebbe poi anche Karamoh come prima alternativa che sarebbe un'arma utile sia a gara in corso che dal primo minuto. Questo tridente offensivo è possibile sia la consueta difesa a tre che si è sempre vista fin qui nel Toro ma anche con una nuova retroguardia a quattro e un modulo nuovo che potrebbe essere il 4-3-3 o 4-3-1-2 in base alle posizioni dei vari interpreti offensivi sopracitati. Vanoli in questa sosta avrà quindi il tempo per studiare tutte le possibili soluzioni per il suo Torino che deve ripartire dopo tre sconfitte in fila tra campionato e Coppa Italia.