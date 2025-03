Tuttosport: “Vanoli prepara la lista per il Toro del futuro”

Tuttosport oggi propone un articolo nel quale analizza l'elenco dei giocatori del Torino che il tecnico Paolo Vanoli vuole trattenere la prossima stagione mentre per gli altri non si potrà escludere un addio in estate al termine dell'attuale campionato. Tra chi è maggiormente in bilico e che quindi rischia di andare incontro alle sue ultime dieci partite con la divisa del Toro prima di un addio in estate ci sono anche dei nomi importanti. Marcus Pedersen e Borna Sosa sono arrivati in granata verso la fine della scorsa estate ma entrambi non hanno convinto e se non riusciranno a fare qualcosa di importante in questo finale di stagione non saranno riscattati e torneranno nei rispettivi club di appartenenza. Anche Saul Coco è calato nella lista di gradimento di Vanoli che lo ha rimproverato per alcuni errori in marcatura: a luglio è arrivato per quasi 10 milioni di euro dal Las Palmas e si pensava potesse non far rimpiangere Buongiorno. Si cercherà di recuperarlo ma la sua permanenza non è garantita. Anche Walukiewicz dovrà dare di più come Sanabria che Karamoh che hanno deluso ma per il francese probabilmente rinnoverà il suo contratto con il Torino visto che è in scadenza a giugno.