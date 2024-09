Tuttosport: “Vanoli punta ad una vittoria per eguagliare il record di Mondonico”

Tuttosport nella sua edizione odierna racconta di un interessante record che l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, può cercare di centrare nel corso della prossima partita. Domenica i granata ospiteranno alle ore 15 il Lecce con l'obiettivo di ottenere i tre punti per continuare l'ottimo percorso cominciato in queste prime tre giornate di Serie A prima della pausa per le nazionali. In caso di successo contro i salentini, il Toro continuerebbe ad essere primo in classifica (vetta che al momento è condivisa con Inter, Juventus e Udinese tutte a quota 7). Se Vanoli riuscisse a battere il Lecce di Gotti potrebbe eguagliare un record che al momento spetta solo all'indimenticabile mister granata Emiliano Mondonico. Nella stagione 1993/94 il Toro occupò il primo posto in classifica in Serie A dopo quattro giornate e da allora questo evento non si è mai più ripetuto in 31 anni nonostante ci abbiano provato ben undici allenatori. Vanoli ha quindi la possibilità di portare il suo Toro al primo posto dopo quattro turni ed eguagliare questo primato di Mondonico.