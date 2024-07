Tuttosport: “Vanoli si presenta. Emozione e ambizione”

L'edizione odierna di Tuttosport. riporta le prole di Vanoli, che si racconta e spiega quale sarà la sua filosofia: "Sacchi diceva che il calcio deve essere un'orchestra. Tocca al maestro mettere insieme gli strumenti e cambiare chi stona. In Italia non c'è un club con una storia come quella del Toro. Per crescere bisogna ricevere e cercare pressione. Sono un tecnico e un manager. Zapata capitano per i valori che incarna. Aprirò il Fila il più possibile." Tuttosposrt riporta inoltre le ultime notizielegate al mercato granata: "C'è fretta a sinistra, pressing Gosens. Il tedesco ha scelto il Toro, però va trovata l'intesa tra i due club. Se Ilic parte assalto a Tessman."