Tuttosport: “Vanoli: «Sono arrabiato, così proprio no!»”

"Più che immaginarselo, Vanoli l’avrebbe proprio voluto vedere diverso il Toro che al cospetto della Roma allenata dall’ex tecnico granata Juric ha giocato la peggior partita del suo campionato - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Se venerdì scorso contro il Como l’avvio era stato deludente, ma grazie anche alle parate salvifiche di Milinkovic Savic la squadra aveva prima tenuto, poi reagito di carattere e infine conquistato i tre punti con la zampata di Njie, questa volta è mancata tutta la seconda parte. Il primo tempo ha visto nuovamente il Torino in difficoltà, però nella ripresa le cose non sono cambiate". E in conclusione: "Vanoli ci ha riprovato con Njie (per Gineitis), poi è arrivato anche a buttare dentro Karamoh (per Linetty) sperando nella voglia di emergere di chi subentra dalla panchina, ma tutto ciò a nulla è servito. È rimasta, adottando il sostantivo scelto alla vigilia dall’allenatore, una fastidiosa «mediocrità»".