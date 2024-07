Tuttosport: “Vasquez in bilico: Toro o Spezia”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione calciomercato del Torino. Per la porta è noto il nome di Vasquez, che arriverebbe per rinforzare il reparto. "Difficoltà per Vasquez, il portiere colombiano in uscita dal Milan dopo l’ultimo semestre in prestito all’Ascoli (il Torino cerca il vice di Milinkovic-Savic e lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto). Lo Spezia, che al contrario ha bisogno di un titolare, sta infatti giocando una partita doppia su binari paralleli".