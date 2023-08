Tuttosport: “Vlasic anima del Filadelfia”

"Non è importante solo sul campo. Nikola Vlasic è un punto di riferimento anche nello spogliatoio - si legge sul quotidiano - . E per spogliatoio ampliamo il discorso: compagni di squadra, ma anche magazzinieri, medici, fisioterapisti. Perché il campione croato è umile e educato. Quando si presenta al Fila per gli allenamenti, tanto per fare un esempio, prima di cominciare a lavorare passa a salutare tutti. Si ferma a parlare con i magazzinieri e con loro prende un caffè. Un’abitudine che è diventata consuetudine, graditissima dall’intero staff che supporta la prima squadra. Guai se la giornata non comincia con il caffè sorseggiato con il croato".