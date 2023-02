Tuttosport: “Vlasic, contro l’Udinese per interrompere il digiuno”

"Se c’è un giocatore a cui Ivan Juric non rinuncerebbe mai, ma proprio mai, è Nikola Vlasic - si legge su Tuttosport - . Lo dicono i numeri: non ha saltato neppure una partita da quando è arrivato (tra campionato e Coppa Italia) e non è quasi mai stato sostituito. Solo contro il Monza e contro il Bologna il trequartista croato non ha giocato per novanta minuti. E nel primo caso soltanto perché era arrivato da appena un paio di giorni a Torino (Juric lo ha comunque mandato in campo all’intervallo). Vlasic è un giocatore dalle qualità tecniche importanti, uno di quelli che in qualsiasi momento può cambiare una partita con una giocata, un gol o un assist: ecco perché l’allenatore granata non vuole rinunciare a lui, neanche ora che sta attraverso una fase di appannamento. Vlasic è un giocatore troppo importante per il Torino e in quello che è, classifica alla mano, un vero e proprio scontro diretto per il settimo posto, è inevitabile che Juric voglia affidarsi ancora una volta a lui".