Tuttosport: “Vlasic e Radonjic spaccadifese, i dribbling solo la chiave”

E' il giorno di Inter-Torino e Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sulla situazione di entrambe le squadre dal punto di vista dei dati rilevati da opta, soccerment, fbref, grafiche videomatch di sics. Questi i numeri che dimostrano le difficoltà dei nerazzurri: "Dopo appena cinque giornate, i milanesi hanno già perso due partite, esattamente la metà del totale di registrato nella serie A 2021/22. A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva di un undici che ha già subito 8 reti, concedendo un dato di 5.38 in termini di expected goals (xG): ad oggi, ben 7 squadre hanno fatto meglio dei ragazzi di Simone Inzaghi. Gli strali dei tifosi si sono rivolti per la maggior parte verso Samir Handanovic. Guardando ai PSxG +/-, vale a dire al dato che ci indica quanti gol un portiere ha subito (o evitato) rispetto a quanto atteso, notiamo come il dato di Handanovic (-2.5) sia il peggiore dell’intera massima categoria". Alla luce di questo, il Torino, secondo il quotidiano, dovrà invece così comportarsi in fase offensiva: "In fase offensiva il Toro dovrà recapitare molti palloni a Vlasic e Radonjic. Il croato ed il serbo rappresentano la marcia in più del Torino di questo inizio di stagione, nonché due elementi che stanno caratterizzando una fase offensiva che è meno diretta rispetto a quella dell’anno passato. Riuscire a servire i due trequartisti ai lati di Brozovic, costringendo i braccetti dell’Inter a rompere la linea, potrebbe aprire interessanti prospettive per l’attacco granata".