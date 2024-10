Tuttosport: “Vlasic, la rincorsa è finita. L’obiettivo ora è l’Inter”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sulla prossima partita dei granata questo sabato a San Siro: "Il croato si era infortunato a maggio, poi ha perso l'Europeo. Dopo 5 mesi può essere l'uomo in più per il Toro. Il centrocampista si è messo alle spalle i guai fisici. Servito l'assist per Adams, spera in una chance dal 1'. Contro la Lazio è subentrato e ha subito mandato in gol lo scozzese. Dopo la Lazio e verso l'Inter: le lezioni del tecnico al Fila. Il Toro cancella Juric. Walukiewicz si rivede titolare, il polacco può essere la carta di Vanoli per ridare solidità alla difesa. Il ballottaggio per l'Inter è con Vojvoda, deludente contro la Lazio".