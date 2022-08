Tuttosport: “Vlasic-Radonjic: è festa in testa!”

La vittoria del Torino in casa della Cremonese è ovviamente il tema d'approfondimento odierno di Tuttosport nelle pagine dedicate ai granata. Il quotidiano esalta la prestazione degli uomini di Juric e si proietta già al match di giovedì 1 settembre contro l'Atalanta, un vero e proprio esame per capire il livello della squadra. Si legge: "È tutto vero. Per una notte il Toro in testa alla classifica in attesa che questa sera il Napoli affronti la Fiorentina in trasferta in un match tutt’altro che scontato. La squadra granata, incitata e trascinata da duemila tifosi entusiasti, ha sbancato Cremona per 2-1 con una prestazione da Toro. Anzi, da Juric. Il successo di misura non deve trarre in inganno, Rodriguez (il capitano) e compagni avrebbero meritato di realizzare più gol, visto che si sono divorati diverse occasioni addirittura con Linetty, Radonjic e Vlasic soli davanti al portiere avversario. Considerazione doverosa per spiegare quanto sia forte e bella questa squadra sul piano del gioco. E in più con un difensore che nell’occasione non ha fatto rimpiangere Bremer: stiamo parlando di Perr Schuurs. La prossima partita, a Bergamo (la terza fuori casa su quattro di campionato) può davvero portare altre certezze". Tuttosport assegna la palma da migliore in campo a Radonjic e Schuurs (per entrambi 7,5 di valutazione), mentre a Juric viene dato un 8 ("Che dire? Basta guardare la classifica e come gioca il Toro").