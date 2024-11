Tuttosport: “Vlasic, tempo scaduto: svolta ora o mai più”

L'uomo più atteso per ora ha deluso. Nikola Vlasic è chiamato a dare una risposta dopo le ultime apparizione anonime in maglia granata. Sicuramente l'infortunio ha pesato enormemente sul fantasista croato, ma da un giocatore della sua caratura era lecito aspettarsi qualcosa in più. "Ora o mai più. Adesso lo scottante tema della condizione fisica, che ha caratterizzato la scorsa stagione e l'inizio di quella attuale, appartiene una volta per tutte al passato. Per Nikola Vlasic è arrivato il momento di riconquistare il Toro. Le giustificazioni legittime per un rendimento altalenante sono finite. Così come la questione del ruolo: da mezzala, da trequartista o in appoggio all'unica punta, come nel caso del derby, ancora non si è visto il vero Vlasic, lontanissimo parente dell'elemento ammirato al primo anno in granata".