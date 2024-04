Tuttosport: “Vlasic: ultima chiamata per la svolta decisiva”

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra su Vlasic ed analizza la sua stagione. I numeri non sono ad oggi esaltanti e dal croato ci si aspettava qualcosa in più. La qualità del giocatore è indiscutibile, ma ad oggi la poca costanza non gli ha permesso di rendere come sperato. A seguire le parole del quotidiano: "Coccolato, voluto, pagato caro, a meno di cause di forza maggiore sempre titolare a dimostrazione della fiducia che in lui ripone Juric. Tutto ciò da Nikola Vlasic, spalatino come il tecnico, è ricambiato sotto il profilo dell’inappuntabile professionalità, della dedizione in campo che si tratti di allenamenti o partite, tuttavia non per la principale ragione che ha indotto Cairo, in estate, a compiere l’esborso più oneroso per chiudere l’operazione Vlasic con il West Ham".