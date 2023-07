Tuttosport: “Vlasic vuole il Toro, Juric blinda Ricci. Radonjic verso l’esordio col 10”

Una partita, quella che andrà in scena oggi sul campo di Pinzolo contro il Modena, che rappresenta un test per tutti i giocatori del Toro: a partire da Gemello, che sostituirà Milinkovic-Savic, a Radonjic, in attesa del suo esordio con la maglia numero 10. Ricci è sotto i riflettori del calciomercato, con la Lazio interessata, ma Ivan Juric ha fatto capire che non sarà ceduto, segno di quanto sia importante il giocatore a centrocampo. Per Vlasic, il ds granata continua a lavorare col West Ham: il giocatore vuole tornare a Torino, ma tra le squadre c’è distanza sulla cifra. “Gli inglesi stanno giocando al gatto col topo, col Torino. Ripetono di voler aspettare una nuova offerta migliore - scrive Tuttosport - ma si rifiutano di comunicare una cifra di riferimento”.