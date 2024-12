Tuttosport: “Voglia Coco: ripartenza e riscatto”

"A Genova ha mostrato segni di ripresa confermati a Empoli, ma il processo di guarigione dal mal di concentrazione che lo ha colpito dopo un ottimo avvio di stagione non è ancora completato - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Domenica, nell’ultima di campionato del 2024 in trasferta a Udine, Saul Coco avrà la possibilità di orientare in maniera significativa la bilancia che ne giudica l’operato.". E in conclusione: "Il difensore, che rientrerà dopo la squalifica scontata contro il Bologna, sarà in campo in una partita densa, nella quale sia i bianconeri che i granata hanno molto da perdere e altrettanto da guadagnare".