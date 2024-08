Tuttosport: “Walukiewicz, Toro all’assalto. Ma si tratta anche Cuesta”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

"Nuova svolta nella ricerca del difensore di piede destro: trattativa avanzata con l'Empoli per il nazionale polacco che Vagnati voleva prendere già nel 20121 quando era a Caglairi - scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che poi continua - Di mezzo potrebbe esserci anche il prestito di Pellegri ai toscani. Nuovi colloqui con il Genk: Cuesta prima alternativa dell'empolese. Poi Vagnati si butterà su un difensore mancino: Hajdari o Carboni. La Maratona: «Andiamo avanti!» Tifosi di nuovo uniti: anche la curva Primavera continuerà la lotta. Non mancherà il sostegno della squadra. Per ora si prosegue con i cori contro il presidente: venerdì il bis a Venezia".