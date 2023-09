Tuttosport: “Zapata fa le visite, poi al Fila da Juric”

"Nessun giallo, nessuna sorpresa all'orizzonte, nessun ripensamento repentino - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - Duvan Zapata - che ieri sera attorno alle 22 si è diretto negli uffici occupati da Cairo in Rcs per definire i dettagli del contratto - è virtualmente un giocatore del Toro. Virtualmente, sì, perché fino alla fine delle visite mediche la fumata bianca non arriverà". Il quotidiano riassume la formula del trasferimento dall'Atalanta: "Operazione da 8 milioni più 2 di bonus (alcuni facili da raggiungere, altri più complessi come per esempio un piazzamento in zona Europa) con l’Atalanta, a Zapata un contratto triennale da più di 2 milioni di euro netti a stagione".