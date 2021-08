Tuttosport: “Zaza-Simeone: proposta di scambio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna, Tuttosport fa il punto sulla situazione mercato del Torino, squadra che a 20 giorni dalla deadline ha ancora bisogno di diversi innesti per migliorare la rosa. Per quel che riguarda il centrocampo, il quotidiano ritiene che Amrabat sia ancora una pista calda, dato che "dopo un’operazione per risolvere un problema di pubalgia, nei prossimi giorni è atteso un suo confronto con il tecnico della Fiorentina Italiano: da quell’incontro a quattr’occhi, il Torino capirà i margini di manovra per provare ad averlo in prestito". Il nome nuovo per la mediana è invece quello di Giulio Maggiore, 23enne dello Spezia, sul quale "la concorrenza non manca, con Atalanta e Milan che seguono le sue vicende sullo sfondo, ma nessuna proposta ufficiale è ancora stata recapitata in Liguria dai granata". Per la difesa i giocatori nel mirino sono Walukievicz, Pezzella ed Eray Comert. La vicenda che però tiene col fiato sospeso il mondo granata è quella legata al rinnovo di contratto del Gallo Belotti, la quale sembra essere giunta a una svolta. Come riporta il quotidiano, ma in precedenza anche da Toro News: "Il Gallo ha aperto alla possibilità di legarsi al club granata fino al 2025, accettando cioè la proposta formulata da Cairo: un milione quale incentivo al prolungamento e 3,3 milioni netti a stagione. Cosa non accetta, il centravanti, è il tentativo del presidente di inserire una clausola rescissoria. Dopo quella da 100 milioni, il patron granata vorrebbe infilarne una da 40. Ipotesi (per ora) rifiutata da Belotti, semmai disposto a fissarne una decisamente più bassa, ma tendenzialmente orientato a non sottoscriverne alcuna". In ottica attaccanti inoltre Tuttosport riporta di un possibile scambio di mercato che lega Zaza e Simeone: "Davide Vagnati sta cercando di ingegnarsi. Nelle ultime ore ha imbastito contatti con il Cagliari per proporre lo scambio Zaza-Simeone: due giocatori che nei rispettivi club non hanno dato quello che tutti si aspettavano e che in una nuova squadra potrebbero trovare stimoli importanti. Simeone è un giocatore che al Toro piace da tempo. Il Cagliari ne ha parlato con il Marsiglia e ora ne discute con lo Zenit (già, il club che ha offerto 30 milioni al Toro per Belotti), ma se i granata oltre a Zaza (30 anni) dovessero aggiungerci due o tre milioni (l’argentino ha 26 anni), il discorso si potrebbe riaprire. Al momento, a parte un ultimo contatto telefonico, non si è ancora entrati nel vivo".