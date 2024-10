La Gazzetta dello Sport: “Il Fila è la patria del talento”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus sul settore giovanile del Torino, sottolineando l’importante lavoro del direttore del vivaio Ruggero Ludergnani: "L'exploit venerdì sera di Alieu Njie, gol da sogno e da tre punti al Como (il primo in Serie A), è solo l'ultima testimonianza di una programmazione lungimirante ed eccellente condotta dal club negli ultimi anni nel settore giovanile. Il presidente Urbano Cairo ha sempre dato l'impulso decisivo a credere con forza nei giovani, nel solco della storia e della vocazione del Toro; il direttore del vivaio Ruggero Ludergnani ha tradotto la missione in un lavoro stupefacente. Nell'ultimo triennio Ludergnani ha messo insieme me una generazione d'oro composta dai ragazzi nati negli anni 2004 e 2005. Ad oggi, otto talenti di questa splendida nidiata sono arrivati in Serie A e alcuni di loro si stanno anche imponendo come protagonisti.".