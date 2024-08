Toro, la maglia Away per la stagione 2024/25: omaggio alla vittoria della Coppa Italia 1993

Svelata la nuova maglia Away per la stagione 2024/25

Enrico Penzo Redattore 13 agosto 2024 (modifica il 13 agosto 2024 | 12:07)

Il Torino attraverso i propri canali social ha svelato la maglia Gara Away creata per la stagione 2024/25. La divisa è un omaggio alla storia granata. Sono presenti infatti numerosi richiami della divisa utilizzata durante la vittoria della Coppa Italia nella stagione 1993. Il colore principale è il bianco, arricchito da diversi elementi granata. A seguire l'immagine della nuova maglia.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

"Torino FC e Joma presentano la nuova Maglia Gara Away del Torino Football Club 2024/25.

La nuova Maglia Gara Away è la divisa che accompagnerà i calciatori granata nelle partite in trasferta della stagione 2024/25. Per l’occasione di questo lancio maglia, DNA Torino viene declinato per esaltare la Storia del Club. Il kit è infatti un omaggio alle due annate storiche del Torino che sono culminate con la vittoria della Coppa Italia del 1992/93.

Il bianco, colore dominante della maglia, è alternato ad alcuni dettagli granata nella zona centrale che riprendono lo schema dei kit storici di quegli anni, mentre l’elegante colletto granata rievoca lo stile degli anni ’90.

La nuova Maglia Gara Away si contraddistingue per il particolare tessuto con il quale è realizzata: si tratta di uno jacquard con trama diagonale in cui una parte brillante del tessuto si alterna ad una parte opaca. Il risultato è un tessuto leggero e altamente traspirante, per garantire la massima libertà di movimento. Questo prodotto deriva da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di nuovi derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

Il modello presenta un colletto a polo in costina, di colore granata con dettagli bianchi. Il risultato è un fitting morbido, per una vestibilità classica, che contribuisce a migliorare il comfort degli atleti.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH.

Il motto “DNA TORINO”, elemento che ha caratterizzato la comunicazione del Club con l’inizio della nuova stagione sportiva 2024/25, trova spazio nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore è presente la scritta “TORINO FC 1906”, realizzata nel carattere ufficiale del club e con stampa laser in rilievo. Sempre nella parte posteriore della maglia, i numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la celebre “elica” del DNA emergere grazie alla tecnica Matt Gloss.

Nel segno della continuità, sulle maglie gara sono presenti Suzuki come Main Partner, Fratelli Beretta come Second Main Partner, Acrobatica come Back Partner e JD come Sleeve Partner.

Il Club rende omaggio alla sua Storia che è da sempre parte integrante e fondamentale del proprio DNA.

La nuova Maglia Gara Away debutterà sabato 17 agosto a San Siro contro il Milan nella prima giornata di Serie A Enilive".