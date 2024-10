Ancora una grande risposta da parte del pubblico in vista di Torino-Como. Come comunicato dalla società due giorni fa è stata superata quota 20 mila presenti (tra biglietti venduti e abbonamenti stagionali) e ora - 48 ore dopo - la situazione va aggiornata ulteriormente. La stima è che si possa arrivare a circa 24 mila tifosi. Insomma i tifosi del Toro hanno ancora una volta risposto presente, testimonianza di come il pubblico voglia rimanere vicino alla squadra nonostante le difficoltà delle ultime partite. La Maratona è già sold out da diverso tempo, mentre Distinti e Primavera si stanno avvicinando allo stesso obiettivo.

Verso Torino-Como: Maratona sold out, attesi più di 20 mila tifosi

Anche per la gara contro il Como è stata prevista una grande offerta, ma questa volta attiva solamente per i Distinti e la Tribuna. In questi settori, infatti, chi compra due biglietti interi, potrà comprare altri due biglietti scontati a 5 euro. Negli altri settori, invece, non sono state previste promozioni. Eppure la prevendita anche in Primavera (stando alle disponibilità segnalate sul sito della società) sembra essere andata molto bene. In Tribuna, invece, ci sono ancora tantissimi posti disponibili. Contro il Como, però, la spinta arriverà comunque da più di 20 mila tifosi. Un segnale anche dal pubblico che vuole superare il periodo difficile.