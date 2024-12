Serie A, la classifica: il Genoa rimane dietro al Torino a -1

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo le partite in anticipo al sabato in cui si disputa la 15^ giornata di campionato

Il Torino ottiene un punto sul campo del Genoa dopo lo 0-0 maturato in questo 15° turno di campionato. In classifica adesso i granata salgono a quota 16 punti agganciando così l'Empoli in decima posizione che domani scende in campo a Verona. Sempre domani il Cagliari, che ora ha 14 lunghezze, potrebbe invece superare il Torino se dovesse vincere a Firenze. Il Genoa dopo questo pari a reti bianche contro i granata resta sempre a -1 dalla squadra di Paolo Vanoli con 15 punti, un bottino che vale un momentaneo 13° posto assieme al Parma, uscito sconfitto da San Siro ieri contro l'Inter.

In serata anche la Roma si è aggiunta al gruppo del decimo posto a quota 16 lunghezze, e lo ha fatto vincendo 4-1 in casa contro il Lecce. La formazione capitolina di Claudio Ranieri prova così a scacciare la crisi con tre punti preziosi che la affiancano al Toro. I salentini invece raccolgono una sconfitta che li lascia a 13 punti, due in più del Como terzultimo. Nel pomeriggio ha giocato anche la Juventus che in casa ha rischiato di perdere con il Bologna: i bianconeri sotto di due reti sono riusciti a rimontare segnando al 92' il gol del definitivo 2-2 e portandosi a 27 punti al sesto posto. I rossoblù invece tornano in Emilia con un punto che consente loro di agguantare il Milan settimo a quota 22.