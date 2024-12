Serie A, la classifica: l’Empoli stacca il Torino e aggancia il 9º posto

L’Empoli domina il Verona con un netto 4-1, guadagnandosi il nono posto in classifica con 19 punti. Una vittoria importante per i toscani, che consolidano la loro posizione a metà classifica, mentre il Verona resta bloccato nelle zone basse, ancora in cerca di una svolta. Il pareggio tra Como e Venezia non modifica gli equilibri nella lotta per la salvezza, lasciando la parte bassa della classifica invariata. Occhi puntati ora sul posticipo di Serie A di domani, lunedì 9 dicembre, che vedrà Monza e Udinese sfidarsi in una partita che potrebbe portare i brianzoli fuori dalla zona retrocessione. Nel frattempo, il Torino rimane a quota 16 punti, al 12º posto, con un margine di soli 4 punti sulla zona bassa. In vetta, invece, la classifica si anima: la vittoria della Lazio sul Napoli blocca i partenopei al secondo posto e spalanca le porte del primato solitario all’Atalanta, ora al comando del campionato.