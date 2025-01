Sondaggio – Torino, i lettori non si aspettano innesti dal mercato

La sessione invernale di mercato prosegue. Anche il Torino è impegnato su questo fronte, con Vagnati che sta cercando di rinforzare la squadra in vista di un girone di ritorno che si preannuncia molto incandescente dato che i granata dovranno sudarsi la salvezza fino alla fine. Secondo però il sondaggio proposto dalla redazione di Toro News, la maggior parte dei tifosi granata non si aspetta nulla da questo mercato. Il 49,40% infatti crede che la società non farà nessun acquisto. Proseguendo, il 21,03% si aspetta almeno un nuovo arrivo per la rosa di Vanoli. Il 16,60% dei votanti pensa invece che arriveranno almeno due rinforzi, mentre l'8,97% crede che ci saranno almeno tre nuovi acquisti. In ultima posizione, il restante 4,02 %, è convinto che ci saranno più di tre acquisti nel corso di questa sessione invernale del calciomercato.