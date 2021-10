Caso tamponi, Lotito diffida Gravina: vuole la riammissione nel Consiglio Figc

Il presidente della Lazio ha scritto una lettera ai numeri uno di Figc e Lega calcio per la sua riammissione nel Consiglio

Dopo essere stato allontanato dal Consiglio Figc per aver schierato un calciatore positivo in campo, secondo quanto appreso dall'ANSA, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe scritto una lettera di diffida al presidente della Figc Gabriele Gravina, a quello della Lega Paolo Dal Pino e a tutti i membri del Consiglio Figc. La richiesta di Lotito sarebbe quella del reintegro immediato e una fonte qualificata della Federcalcio, dopo la lettera inviata dal presidente della Lazio, risponde così all'ANSA: "Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata". Nonostante la Figc non abbia, per ora, preso posizioni ufficiali c'è grande stupore, secondo questa fonte, per il fatto che Lotito e i suoi avvocati parlino erroneamente di deferimento eludendo il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport: l'aver schierato un calciatore positivo in campo e uno in panchina rappresentano una negligenza e una responsabilità molto gravi.