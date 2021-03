Covid, l’ex portiere Stefano Sorrentino annuncia di essere positivo

Covid / L'ex portiere del Torino ha pubblicato un post sui social dove ha dato l'annuncio

Stefano Sorrentino, ex portiere di Torino e Chievo, ha annunciato poco fa sui social di essere risultato positivo al Covid-19. L'estremo difensore, non più in attività dal 2019, ha scelto di comunicare questa sua positività tramite un post su Instagram dove scrive: "Il Covid mi ha fatto gol! Sono a letto e spero di uscirne presto. Un abbraccio a tutti".