Meeting Niof a Parma: al centro l’azionariato popolare nel calcio

Al Tardini si è tenuto un meeting per parlare dei temi dell'azionariato popolare, presenti anche due collaboratori di Toro News

Ieri allo stadio Tardini di Parma si è tenuto il terzo meeting del comitato Noif (Nelle origini il Futuro) che accoglie le associazioni di tifosi presenti in Italia. Al centro dei dibattiti del meeting di ieri c'era la questione azionariato popolare nel mondo del calcio e uno degli obiettivi resta quello di un'intervento della politica che possa aiutare a far sviluppare questo tema. Erano presenti sodalizi del mondo granata come ToroMio e Unione Club Granata, oltre che due personaggi di spicco come Simone Valente (deputato M5s) e Mauro Berruto (interno all'assemblea del PD con delega allo Sport). Il presidente del Noif, Massimiliano Romiti, per altro collaboratore di Toro News come Andrea Arena anch'egli presente ieri, ha affermato che sia Valente che Berruto sono stati disponibili a portare avanti il tema della partecipazione popolare nel calcio ed è ritenuto giusto che anche i tifosi che rappresentano il sistema possano rientrare in esso.