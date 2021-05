Superlega, il comunicato di Juve, Barça e Real: “Da UEFA e FIFA pressioni inaccettabili”

Juve, Barça e Real passano al contrattacco: durissima la risposta indirizzata a UEFA e FIFA

Non si arrendono, quindi, tre dei dodici club fondatori: "Ciò è intollerabile in punto di diritto e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League, ordinando a FIFA e UEFA di astenersi, sia direttamente sia per il tramite dei propri associati, dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa in qualsiasi modo in pendenza del procedimento". Insomma, la querelle con UEFA e FIFA sembra ancora lontana da una conclusione pacifica.