A San Siro il capolavoro è anche di Juric: con i cambi sistema un Toro in dieci

Ivan Juric ha avuto in primo luogo uno straordinario merito nella magica serata di ieri sera del Torino, quello di presentare la partita come uno spartiacque stagionale. Ha motivato nel migliore dei modi la sua squadra, che ha interpretato bene il match elevando applicazione e attenzione con il passare dei minuti e con il succedersi delle difficoltà (vedi espulsione di Djidji al termine dei regolamentari, ingressi delle prime linee del Milan e ingressi invece delle seconde linee del Torino). Proprio le motivazioni hanno fatto tutta la differenza del mondo nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Il Milan ha infatti vissuto quest'impegno infrasettimanale come un impiccio tra il campionato e l'imminente Supercoppa italiana contro i cugini dell'Inter. In tal senso Stefano Pioli è stato meno bravo del collega e, per quanto espresso nell'arco degli oltre 120 minuti, determinazione alla mano, il Torino ha meritato di eliminare i Campioni d'Italia in carica. Tutti gli altri discorsi inerenti alla tattica vanno quindi in secondo piano. Del resto, l'aspetto analizzato è lampante nella parte terminale della gara quando il Torino si è ritrovato con praticamente dieci riserve in campo e il Milan con praticamente undici titolari in campo: eppure i granata hanno stretto i denti, non hanno patito più di tanto, hanno segnato in ripartenza e hanno festeggiato un grande passaggio ai quarti di finale. Lo stesso Juric per definire la partita di ieri sera ha utilizzato una sola bellissima parola: "Applicazione". Si è vista tutta. Paradossalmente, l'inferiorità numerica ha dato una carica in più al Torino che si è ordinatamente piazzato sul terreno di gioco e ha elevato il livello della propria concentrazione. Ne è uscita una seconda parte di serata da vero Toro, quello che ha scritto alcune pagine della sua storia per il suo spirito tremendista.