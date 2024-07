Adams mangiagol? Alcuni dati smentiscono i tifosi inglesi

Adams, i numeri che smentiscono i tifosi inglesi

Che Adams ha chiuso l'ultima stagione con un bottino di 16 reti all'attivo in Championship indossando la maglia del Southampton. La doppia cifra non ha impressionato evidentemente tutti i tifosi inglesi, ma ciò rende Adams un mangiagol? No, anzi la realtà dei dati è tutt'altra come fa notare Giacomo Zanetello, data analyst per Stas Perform, riportando nello specifico due elementi da prendere in considerazione. La voce "expected goals", che misura la probabilità che un tiro si trasformi in rete, relativa alla stagione di Adams si ferma a 13.8. Lo scozzese ha segnato invece 16 reti, quindi ha trovato la via del gol più volte rispetto a quanto sarebbe stato lecito aspettarsi statisticamente. In più c'è un altro fattore relativo alle occasioni da gol. Tra i giocatori che contano più di 20 chiare occasioni da gol all'attivo, Adams vanta la percentuale più alta in termini trasformativi: 54%.