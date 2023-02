Allegri e il Var: “Non rigore ma fallo in attacco, mai successo”. Non è così…

In un Torino-Sampdoria del 2019 Andersen atterra Belotti in area di rigore; per Maresca è fallo in attacco

“Stasera c’è stata una decisione che va accettata… Penso sia il primo che viene richiamato al Var per un rigore e poi ci trova un fallo… Una cosa anomala anche questa…”. Massimiliano Allegri commenta così l'episodio accaduto nel finale della partita pareggiata ieri dalla sua Juventus contro il Nantes, quando il difensore gialloverde Centonze colpisce la sfera con la mano in area di rigore; il direttore di gara tuttavia, dopo aver rivisto le immagini al VAR, decide per il fallo in attacco in favore dei francesi sanzionando una spinta da dietro di Bremer. In conferenza stampa il tecnico livornese ha parlato di episodio mai visto, ma è davvero così? In realtà no, perché c'è almeno un precedente che risale alla stagione 2018/2019 e che forse i tifosi granata ricorderanno ancora. Il 3 aprile 2019 il Torino di Walter Mazzarri si impone in casa contro la Sampdoria per 2-1, gara decisa dalla doppietta di Belotti, ma una decisione arbitrale lascia i padroni di casa quantomeno perplessi: verso la fine del primo tempo, sul risultato di 1-0, il difensore blucerchiato Andersen atterra in area di rigore proprio Belotti; il direttore di gara Maresca, dopo aver consultato il VAR, fischia un dubbio fallo in attacco. Fortunatamente per il Toro, di lì a poco l'ex capitano granata avrebbe poi trovato il decisivo raddoppio.