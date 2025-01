Il lavoro di Vanoli paga: migliorato anche l’approccio. Nicola tramortito

Già nelle scorse settimana si sta narrando di un Torino in fase di ripresa, grazie soprattutto alle nuove sperimentazioni tattiche di Paolo Vanoli . Il passaggio alla difesa a quattro sta risultando particolarmente importante per i granata che stanno trovando nuovi equilibri e misure sempre più adeguate per il nuovo obiettivo stagionale (una salvezza senza troppi patemi). La partita di ieri sera, venerdì 24 gennaio, contro il Cagliari ha dato certamente continuità alle prestazioni del recente passato (vedi Udinese, Juventus, Fiorentina). L'unica vera differenza rispetto alle gare appena menzionate riguarda il bottino finale: ieri contro il Cagliari dell'ex Davide Nicola sono maturati i tre punti che hanno dato un altro valore alla prestazione complessiva dei granata.

L'aspetto che più è piaciuto del Torino è stato l'approccio alla gara. Nella fase più acuta della crisi granata, a cavallo tra ottobre e dicembre, Samuele Ricci e compagni avevano letteralmente cestinato diversi primi tempi. Contro il Cagliari fin dagli albori del match il Torino è stato convincente. Ha giocato un buon calcio, propositivo e quadrato, tanto da passare in vantaggio dopo appena 5 minuti e 17 secondi grazie alla rete di Ché Adams. Era da tanto tempo che il Torino non segnava così presto in una partita di Serie A. Bisogna tornare al 6 novembre 2023 per trovare un gol sopraggiunto prima del 5' di gioco (dopo 4 minuti e 20 secondi Antonio Sanabria contro il Sassuolo). L'approccio al match, uno dei grandi crucci del Torino di Vanoli negli ultimi mesi, è quindi finalmente migliorato. Il Cagliari è stato messo sotto fin dal principio e ovviamente la marcatura dello scozzese ha cambiato gli equilibri della partita.

Maggior numero di conclusioni nel campionato del Torino: ben 18

Va aggiunto che ieri sera il Torino è stato particolarmente brillante in fase di costruzione. Non ha gettato alle ortiche nemmeno un minuto della gara, ha giocato con intensità e ordine dall'inizio alla fine. Ne sono venute fuori ben 18 conclusioni verso la porta del Cagliari ed è stato stabilito il nuovo record stagionale in Serie A per il Torino. L'altra gara con un numero così elevato di conclusioni era stata quella d'andata sempre contro il Cagliari (in quel caso erano state 17). Vanoli ha dunque preparato bene la partita e ha giustamente trionfato sul collega Nicola. Per il Cagliari una prestazione moscia che nemmeno la panchina è riuscita a rivitalizzare. Un ultimo aspetto riguarda le scelte iniziali di Vanoli. Il 4-2-3-1 è funzionato: Ricci sta crescendo esponenzialmente con questo modulo, Vlasic è stato messo nelle migliori condizioni e Karamoh (mira a parte) sta fornendo le sue migliori prestazioni in granata. Inoltre, Adams come unico terminale convince e segna. Nel corso della ripresa Vanoli ha distribuito attentamente le sostituzioni non squilibrando mai la squadra e difendendo bene il doppio vantaggio.