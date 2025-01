Torino, da D’Ambrosio a Ricci: la top 5 del calciomercato invernale

A partire dalla giornata di oggi, giovedì 2 gennaio 2025, in Italia si apre ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. La finestra di riparazione, nell'era Cairo, difficilmente ha regalato alla compagine granata grandi nomi. Per lo più, solitamente, si è trattato di rattoppi a lacune della squadra, arrivati spesso negli ultimissimi giorni di mercato. Ci sono però delle eccezioni, a partire da Danilo D'ambrosio, grande colpo dell'allora DS Gianluca Petrachi, passando per le punte Maxi Lopez e Antonio Sanabria, e arrivando fino ai molto attuali Samuele Ricci e Ivan Ilic. Ripercorriamo a ritroso la top 5 degli acquisti della sessione invernale di calciomercato degli ultimi anni.