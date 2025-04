Torino: dopo il rinvio della gara, l’obiettivo è recuperare Vlasic per mercoledì

Il rinvio di due giorni della partita contro l’Udinese dà speranza al Torino per recuperare Nikola Vlasic. Il croato è sulla via del rientro e non è dunque da scartare l’ipotesi che possa essere a disposizione per la sfida contro i...

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 06:32)

Il rinvio di due giorni della partita contro l'Udinese dà speranza al Torino per recuperare Nikola Vlasic. Il croato è sulla via del rientro e non è dunque da scartare l'ipotesi che possa essere a disposizione per la sfida contro i friulani di mercoledì alle 18.30. Lui e Lazaro sarebbero stati i due grandi assenti per la sfida che si sarebbe dovuta giocare il lunedì di Pasquetta, ma se l'austriaco sembra ancora lontano dal ritorno in campo (più plausibile, ma non sicuro, venga recuperato per la sfida contro il Napoli), per il croato due giorni in più potrebbero essere utili al fine di recuperarlo almeno per la panchina.

Torino: Vlasic potrebbe recuperare ed esserci con l'Udinese — Le condizioni di Vlasic non erano particolarmente preoccupanti, ma il dolore gli aveva impedito di giocare contro il Como ed è stato tenuto sotto controllo tutta la settimana. Il croato, tuttavia, non era stato convocato per la partita contro l'Udinese di ieri. Adesso può sfruttare altre 48 ore per smaltire e tornare arruolabile. Ovviamente il condizionale è d'obbligo in queste situazioni. Le sue condizioni verranno monitorate e il tempo a disposizione comunque non è tanto. La possibilità di rivederlo in campo comunque rimane, magari anche solo a gara in corso. La sua importanza per il Toro, si sa è quasi vitale, per questo Vanoli cercherà di averlo a disposizione per una partita che è importante per il raggiungimento del decimo posto.

Torino-Udinese di 23 aprile: assenti sicuri Lazaro e Coco — Non ci saranno sicuramente Lazaro e lo squalificato Coco contro l'Udinese mercoledì, ma l'austriaco è comunque sulla via del recupero e potrebbe esserci poi contro il Napoli. La speranza riguarda le condizioni di Vlasic. Chiaramente il rinvio a una data più futura avrebbe permesso al Toro di avere nello scontro diretto contro i friulani sia il croato che l'esterno ex Inter, oltre al centrale difensivo squalificato. Per Vanoli, di certo, sarebbe stato meglio avere la squadra al gran completo per la sfida contro i friulani.