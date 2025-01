Torino, l’ambiente al Filadelfia pre derby tra sostegno e disillusione

Torino, l'ambiente al Filadelfia: dall'assenza degli ultras agli applausi a Vanoli

Una volta consentito l'ingresso al Filadelfia, i tifosi hanno iniziato a disporsi sugli spalti in attesa dell'ingresso in campo di Vanoli, accompagnato a sorpresa da Ciccio Graziani, accolto con calore. Alla destra della tribuna centrale si è notata presto, restando sul tema del calore, l'assenza dei gruppi organizzati, complice probabilmente l'ultima ondata di Daspo che ha riguardato appunto gli ultras. Poi è toccato al Toro e al campo. Il clima in tribuna, per quanto con minor partecipazione rispetto al solito quantomeno in termini numerici, è stato di sostegno nei confronti della squadra. A ricevere molti applausi Vanoli, accolto positivamente sia all'ingresso in campo che all'uscita; incitamento anche per i singoli, da Milinkovic-Savic al rientrante Ricci. Dall'altro canto i cori contro il presidente Cairo, come di consueto da quando è iniziata la contestazione.