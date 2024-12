Toro, i top 5 assist del 2024: dalle cavalcate di Bellanova alla qualità di Lazaro

I migliori 5 assist del 2024 granata: Lazaro, Bellanova e Vojvoda illuminano la scena

Luca Sardo Redattore 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 16:20)

Il 2024 è ormai alle porte. Non solo gol, c'è bellezza anche (e qualche volta di più) nell'assist. E nel 2024 del Torino ce ne sono diversi che meritano una menzione d'onore: le cavalcate di Bellanova contro Cagliari e Sassuolo, ma anche la qualità dei palloni di Lazaro per Zapata. Passiamo in rassegna le giocate più preziose del 2024 granata, ricordando che l'ordine in cui sono elencate è soltanto cronologico.

BELLANOVA vs Cagliari — Nel 2024 l'intesa tra Bellanova e Zapata è stata fondamentale per il Torino di Juric. Già il 26 gennaio 2024 - in trasferta a Cagliari - il Torino si è imposto per 2-1 in terra sarda. La rete dell'1-0 è nata proprio da un cross di Bellanova per Zapata: al 23' l'esterno riceve palla da Tameze, la passa a Vlasic e gli chiede l'uno-due che il trequartista croato chiude con un bel filtrante che mette in moto l'ex numero 19 granata. Bellanova brucia Azzi in velocità (nonostante quest'ultimo sia senza palla) e una volta arrivato sul fondo alza la testa, vede il bel taglio di Zapata sul primo palo e lo serve con puntualità. Per il colombiano è un gioco da ragazzi gonfiare la rete da pochi passi.

BELLANOVA vs Sassuolo — Nuovamente presente il duo Bellanova-Zapata. Il 10 febbraio - al Mapei Stadium contro il Sassuolo - i granata di Juric hanno pareggiato 1-1: la rete del Toro nasce dai piedi di Vlasic. Il giocatore croato in contropiede imbuca per Bellanova che parte a tutta velocità alle spalle di Doig: l'esterno ex granata crossa sul secondo palo per Zapata che col mancino segna la rete del definitivo 1-1.

VOJVODA vs Udinese — Tra i migliori assist è presente anche Mergim Vojvoda. Il 16 marzo 2024 il Torino di Juric ha vinto 2-0 in terra friulana: il gol dell'1-0 che ha aperto le danze al Bluenergy Stadium è arrivato proprio dai piedi dall'esterno kosovaro che ha servito Zapata. Al 10' del primo tempo, Vojvoda - sulla fascia destra - riceve palla sulla trequarti, alza la testa e la mette in mezzo proprio per la testa dell'attaccante colombiano che con un grande stacco di testa mette la sfera alle spalle di Okoye.

LAZARO vs Verona — Il primo assist da menzionare è quello fatto da Lazaro a Savva, che ha segnato il suo primo gol in Serie A subito all'esordio. Era il 12 maggio 2024 e il Torino di Juric in trasferta al Bentegodi ha sconfitto il Verona in rimonta per 2-1. Al minuto 77' Ricci trova un filtrante per Lazaro che crossa in mezzo per il neo entrato Savva che colpisce la sfera con il suo mancino e riesce a battere Montipò. Quello di Savva è stato il gol che ha dato il via alla rimonta granata: poco dopo infatti - al minuto 83' - Pellegri segna la rete del definitivo 2-1.

LAZARO vs Verona — Ultimo, ma non per importanza, è stato l'assist nuovamente di Lazaro per il gol di Zapata in occasione della sfida col Verona del 20 settembre 2024. Il Torino di Paolo Vanoli si è imposto per 3-2 al Bentegodi: la rete in questione è quella relativa al 2-1 dei granata. Sulla fascia destra Lazaro dopo aver fatto un doppio passo su Frese, si libera e crossa col mancino: in area c'è il solito Zapata che di testa piega le mani a Montipò.