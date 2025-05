Vlasic contro l’Inter farà 100 in granata: i suoi numeri con il Toro

Contro i nerazzurri per interrompere un tabù: Vlasic si avvicina alla centesima in granata

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio 2025 | 06:31)

A un passo da quota 100. Nikola Vlasic è sempre più uno dei giocatori principali di un Torino che si avvicina al finale di stagione e può provare a togliersi la soddisfazione di battere la finalista di Champions League. Per il trequartista granata quella con i nerazzurri è tra l'altro la partita più difficile da quando gioca in Serie A: cinque partite e altrettante sconfitte. Un record negativo, che Vlasic proverà a interrompere per festeggiare al meglio la sua partita numero 100 con il Toro. Dovesse farlo segnando, allora per lui sarebbe anche l'occasione per festeggiare anche altri traguardi.

I numeri di Vlasic con il Torino — Con 5 reti in stagione, Vlasic non ha mai segnato almeno 6 reti in campionato con il Toro e quindi può mettere nel mirino il suo record personale in granata. Inoltre non va in gol per due giornate consecutive dal periodo agosto-settembre 2022, quando appena arrivato trovò la rete con grande continuità. Insomma, contro l'Inter non solo può mettere fine al tabù nerazzurro, ma anche trovare quella concretezza sotto porta che fin qui in granata è mancata. Guardando i numeri, forniti da Sofascore (guarda qui la scheda dettagliata del giocatore), è chiaro che dal punto di vista offensivo Vlasic debba lavorare e crescere molto. La media tiri di 1.38 e la percentuale realizzativa del 9.7% sono i due numeri che evidenziano quanto il croato in fase offensiva possa fare molto meglio.

Si potrebbe fare anche un confronto con il suo passato. Al CSKA per due volte è andato in doppia cifra, mentre con i granata al massimo ha segnato 5 reti. Una spiegazione è anche legata al ruolo in sé. Con il Toro Vlasic gioca più da regista offensiva che da finalizzatore, senza considerare poi le differenze di livello tra i due campionato. Poi vanno sempre ricordarti i problemi fisici che hanno frenato e condizionato il triennio in granata del croato. Ci sono poi dati però positivi: la percentuale di passaggi riusciti e la media di passaggi chiave. In particolar modo, poi, c'è un aspetto che racconta qualcosa delle 99 partite di Vlasic: 3.78 palloni recuperati a partita. Un numero elevato per un giocatore offensivo, che in campo ha sempre dato tutto. La sua utilità non è solo in fase offensiva, ma è un ragazzo che dà equilibrio alla squadra.