Assist per Gineitis alla prima da titolare: Vanoli punterà spesso su di lui?

Il centrocampista lituano, partito titolare nel match al Meazza, ha servito l'assist per il gol di Zapata

Eugenio Gammarino 9 ottobre - 14:13

Al Meazza, nello stesso stadio in cui a febbraio 2023 era arrivato l'esordio in A contro il Milan, Gvidas Gineitis ha indossato per la prima volta la maglia da titolare con Vanoli per sfidare questa volta l'Inter. La presenza del lituano dal 1' è stata inattesa, ma anche un segnale di fiducia dato dal tecnico del Torino a Gineitis, che ha risposto bene mandando in gol Zapata.

Prima partita da titolare per Gineitis: il lituano subito in assist — Il centrocampista lituano, alla sua prima partita da titolare in stagione, è stata la mossa a sorpresa di Vanoli nell'undici di partenza, preferendolo ad Ivan Ilic. Contro l'Inter Gineitis è andato a completare il centrocampo granata composto da Samuele Ricci e Karol Linetty. Il classe 2004 nei primi 20 minuti ha avuto un compito ben preciso: seguire a uomo il numero 20 nerazzurro Hakan Çalhanoğlu, facendo un lavoro di possesso individuale e non di reparto. La scelta in controtendenza di Vanoli serviva per inibire uno dei giocatori cardine dell'Inter. Il giovane centrocampista lituano è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista soprattutto nell'azione lampo che ha portato al gol del 2-1 granata. Gineitis con un passaggio in verticale riesce a mandare in profondità Zapata prendendo anche il fallo da Bisseck, che esce in modo troppo avventato e favorisce l'ingresso in area del capitano granata.

Gineitis sempre in campo dal suo rientro — Gineitis, aggregato in prima squadra già nelle ultime due stagioni con Juric, ha iniziato in ritardo a lavorare con Vanoli a causa dell'infortunio che lo ha tenuto ai box durante l'estate. Una volta rientrato, sta però trovando nuovo spazio e con l'Inter ha avuto la maglia da titolare. Il centrocampista classe 2004 prima della partita contro i nerazzurri, ha preso parte a 3 partite, tutte da subentrato: contro il Lecce in casa, contro il Verona in trasferta e contro l’Empoli in Coppa Italia. Tutti segnali di fiducia da parte di Vanoli, che sembra intenzionato a puntare sul giovane lituano. A centrocampo la competizione è tanta (al netto di eventuali forfait), Gineitis mira a inserirsi nelle gerarchie.