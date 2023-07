Atalanta, Adopo: “Sono riconoscente al Torino”

Michel Ndary Adopo - nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore dell'Atalanta, club in cui è arrivato a parametro zero dopo non aver rinnovato il contratto con il Torino - ha avuto un pensiero per il club granata: "Devo ringraziare il Torino, mi ha fatto conoscere il calcio italiano ed è il club che mi ha portato in Italia, devo essere riconoscente. Non ho avuto dubbi, è un’opportunità per crescere ancora di più. Juric e Gasperini hanno un sistema di gioco simile, ma non guardo questo: Gasperini è uno dei mister più forti in Italia. Atalanta da avversario? È sempre stata una squadra tosta, organizzata, difficile da affrontare. Sono arrivato due-tre giorni fa, ho visto la città ed è davvero tranquilla. Mi piace tanto".