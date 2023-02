Attenzione alle fasce: interessante il duello Sernicola-Valeri vs Aina-Vojvoda

Torino contro Cremonese è anche una sfida tra due centrocampi a cinque: i granata e i grigiorossi mettono nel gioco sulle fasce i loro punti di forza. Gli esterni sono decisivi per creare gioco e mandare in gol i compagni. I lombardi hanno degli esterni che si alzano molto e impongono a quelli avversari di abbassarsi per poterli gestire. Avrà la meglio chi riuscirà a soffrire nei momenti giusti per poi offendere in contropiede. Non bisogna dare la Cremo per vinta: le partite di Coppa dimostrano che non molla mai.

Valeri e Sernicola alla prima esperienza in A si sono mossi molto bene e lo confermano i dati: la Cremo vanta due giocatori con 80 cross tentati a testa (di cui più di un quarto riusciti, secondo quanto riferisce kickest sono, infatti, 21 per Valeri e 24 per Sernicola). Il dato è significativo soprattutto se paragonato con quelli dei granata: il primo fra i calciatori del Toro è Aina con 10 cross realizzati su 26 tentati. Il nigeriano, tra l'altro, dovrebbe riappropriarsi della fascia lunedì sera. A prescindere dalla qualità delle giocate, i grigiorossi arrivano in fondo spesso e volentieri e possono fare molto male. Inoltre, la prima e unica marcatura di Sernicola in Serie A è arrivata contro il Torino nella gara d’andata.

Toro, Aina e Vojvoda contro Sernicola e Valeri

I due probabili esterni titolari del Torino dovrebbero essere Aina e Vojvoda. Per i granata sarà importante neutralizzare le azioni offensive degli avversari per poter controllare la gara. Il Toro ha giocatori-chiave per creare gioco dietro all'unica punta, lo sviluppo sugli esterni non è fondamentale come per i grigiorossi. Al contrario, la Cremo fa delle proprie fasce delle vere e proprie corsie per arrivare in fondo e crossare per i due attaccanti, che dovrebbero essere Ciofani e Dessers. Questo imporrà ai giocatori di Juric di giocare diversamente da come sono abituati, dovranno, infatti, abbassarsi per gestirli e colpire in contropiede. Aina ha inanellato qualche buona prestazione e potrà sfruttare la sua corsa per poi metterla in mezzo. Vojvoda a San Siro è entrato nel secondo tempo: in stagione è stato discontinuo, coi grigiorossi potrà mostrare il suo valore.