Auguri a Gianluca Comotto, l’eroe del centenario granata compie oggi 44 anni

Spegne oggi 43 candeline Gianluca Comotto, ex terzino granata approdato al Torino nel 1997 che, dopo le esperienze all'Ivrea e alla Biellese, ha cominciato un lungo girovagare tra Vicenza, Fiorentina, Reggina, Roma ed Ascoli tornando saltuariamente in granata, ben tre volte. Con la maglia del Torino è arrivato, a spezzoni, a collezionare 152 presenze, condite da otto reti, e ad indossare anche la fascia di capitano nel 2007/2008. Il suo nome è inciso di diritto nella storia granata per via di una rete siglata al minuto '88, che regala i tre punti al Torino, ovvero quella dell'1-0 contro l'Empoli del 3 dicembre 2006, nella partita del centenario della squadra. Un'esperienza indelebile per la tifoseria ma anche per lo stesso terzino, essendo egli oltretutto tifoso granata.