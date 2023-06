Avanti con Juric, ecco perché è una garanzia per il Toro

Nessun colpo di scena, ci sarà ancora Ivan Juric sulla panchina granata nel 2023/2024. L'incontro di fine stagione con Cairo e Vagnati ha portato alla fumata bianca, confermando che il tecnico croato continuerà a guidare il Toro anche nella prossima stagione. Che l'intenzione del tecnico fosse proseguire in granata lo si poteva percepire già da più di una dichiarazione, così come la società non ha mai preso in considerazione un cambio di allenatore, ma giustamente Juric ha voluto rassicurazioni sul progetto. Dopo due annate di transizioni e due decimi posti, ora il Toro ha bisogno di fare un passo avanti per uscire dal limbo di metà classifica e tentare l'assalto alle prime sette posizioni.

Un compito facile? No, ed il primo ad esserne consapevole è proprio Juric: le prime otto hanno potenzialità economiche superiori ai granata e partono ovviamente con una marcia in più. Ma il Toro ha il dovere di alzare l'asticella, ripartendo dalle buonissime basi gettate in questa stagione e scongiurando il rischio di ripetere quanto avvenuto la scorsa estate. Proprio su questo aspetto Juric pretendeva garanzie: nel calcio quasi tutti hanno un prezzo e non esistono intoccabili, ma non si può ripartire ancora una volta da zero. Impensabile il ripetersi delle uscite dello scorso anno quando - per questioni diverse tra loro - salutarono elementi centrali come Bremer, Pobega, Mandragora, Brekalo, Praet e Belotti. E proprio da questo punto di vista Juric è stato rassicurato: la rosa non verrà smantellata ma si cercherà di inserire rinforzi per colmare le lacune emerse nel campionato appena concluso. Chiaramente alle parole dovranno seguire i fatti e l'unico giudice sarà il campo, ma la permanenza di Juric conferma la volontà comune di costruire una rosa più competitiva a partire dalle basi gettate in questa stagione.