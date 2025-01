Bayeye: “A Torino solo e in disparte. Non mi è piaciuto ciò che ha fatto Vagnati”

Bayeye: "Non mi è piaciuto ciò che ha fatto Vagnati"

Bayeye si è focalizzato sulla sua esclusione dalla rosa, svelando alcuni retroscena: "Vagnati tornò a trovarmi e mi disse che avevano due club per me e che dovevo assolutamente scegliere tra queste due squadre, una in Romania e l'altra in Grecia. Non accettai, non avevo particolarmente voglia di andare in uno di questi club e mi sentivo come se fossi costretto a farlo". Il difensore racconta che tale rifiuto gli è costato l'esclusione dal progetto: "Da quel giorno mi misero in disparte. Non mi alleno più con il gruppo. Mi alleno da solo. Non vengo più convocato per le partite. Mi hanno forzato a giocare in uno di questi due club, non so perché. Ma prima di essere un calciatore, sono un uomo. Non mi è piaciuto quello che ha fatto il direttore. E da allora sono stato paziente. Mi sto ancora allenando a bordo campo in attesa di poter partire". Il giocatore ha spiegato che per lui non si tratta di una situazione facile da vivere: "Sono sempre stato abituato a giocare e ad allenarmi in gruppo ma... È difficile, inoltre non sono in Francia, sono all'estero, sono completamente solo... Mentalmente , non è facile, ma questo è il calcio. Questa situazione capita a molti altri giocatori. Non sono il primo, non sarò l'ultimo..."