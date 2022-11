Bologna-Torino 0-1 al 45′, Lukic-gol su rigore dopo lo choc Pellegri

La squadra granata si presenta con il mister granata Juric (squalificato per questo turno) che ha voluto confermare in blocco la squadra che ha battuto i campioni d'Italia in carica allo stadio Olimpico Grande Torino. Una scelta che verte per Milinkovic-Savic in mezzo ai pali, con la difesa a tre composta da Djidji, Schuurs al centro e e Buongiorno a sinistra. In mezzo al campo vengono confermati anche Lukic e Ricci, con Singo a destra (complice l'assenza di Aina) e Lazaro a sinistra. Il trio offensivo rimane lo stesso, con Pellegri unica punta e la coppia Vlasic-Miranchuk a sostenerlo.

La cronaca

La partita comincia subito in modo pazzesco per il Toro: al primissimo scatto Pellegri scivola e si fa male, nel frattempo il Bologna va vicino al vantaggio con Arnautovic, che viene fermato solo da un ottimo intervento di Milinkovic-Savic. L'attaccante granata viene sostituito con Karamoh, mentre i granata cercano di ricomporsi. Il Bologna fa la partita, il Torino aspetta guardingo e l'episodio che sposta gli equilibri è per il Toro. Al minuto 24' Vanja lancia lunghissimo, Miranchuk brucia Lucumi e lo taglia fuori con un ottimo controllo. Il difensore bolognese la combina grossa franando sul russo a ridosso della linea di rigore, per arbitro e Var è penalty. Calcio di rigore e solo giallo per il difensore. Lukic si presenta davanti a Skorupski freddo, glaciale, per portare in vantaggio la propria squadra incrociando con il destro. I granata ottengono il primo calcio di rigore della stagione che viene prontamente realizzato. Dopo il gol dello 0-1, il Toro cerca di congelare i ritmi di gioco, con un atteggiamento attendista. La manovra rossoblù non trova spazi e giocate, così il Toro può approfittare di qualche amnesia difensiva avversaria per creare pericoli. Infatti è proprio la squadra di Juric a lanciarsi in attacco, con una bella azione combinata tra Karamoh e Singo, con il terzino che riesce a liberare il destro, ma con poca forza e angolo, facile per Skorupski. La prima frazione si chiude con un piccolo giallo: Lucumi sbaglia, Miranchuk è lanciato a rete ma l'arbitro Giua ferma tutto perchè a suo dire una punizione non è stata battuta nel punto giusto. Tra qualche protesta dei granata il primo tempo si chiude sullo 0-1.