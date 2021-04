Bologna-Torino 1-1: super Mandragora firma il pari, ma ai granata non basta

Mandragora rimedia all'errore commesso da Milinkovic-Savic nel primo tempo: è un 1-1 che non basta al Torino per quanto visto in campo

Nicolò Muggianu

Diventano quattro i risultati utili del Torino di Davide Nicola, che dà seguito all'ultima vittoria con la Roma con un pari agrodolce sul campo del Bologna. Una partita dai due volti quella giocata dai granata al Dall'Ara di Bologna: un match votato all'attacco da parte di Belotti e compagni, ma caratterizzato da troppe occasioni da gol fallite e dal grave errore di Milinkovic-Savic in occasione del momentaneo vantaggio rossoblu firmato da Barrow. I granata si tengono comunque il punto conquistato e si portano a quota 31 punti in classifica; il problema per il Torino è però che il margine dalla terzultima si è assottigliato. Il Cagliari, infatti, vincendo sul campo dell'Udinese (0-1) si è portato a 28 punti, a -3.

AL 45' - Il Torino si presenta a Bologna con quattro novità di formazione rispetto all'undici visto domenica scorsa contro la Roma: dentro Singo, Rincon, Rodriguez, Zaza e fuori rispettivamente Vojvoda, Lukic, Ansaldi e Sanabria. Ed è proprio la squadra di Davide Nicola a rendersi subito pericolosa in avvio, con Verdi che si lancia in contropiede ma viene murato sul più bello dall'intervento di Soumaoro. Il Bologna risponde al 17' con Orsolini: conclusione potente da fuori che termina di poco alta sopra la traversa. L'occasione più clamorosa capita però sul destro di Belotti, che al 24' si trova a tu per tu con Skorupski dopo un bello scambio tra Zaza e Verdi al limite dell'area, con l'imbucata di quest'ultimo per il capitano del Torino. Il "Gallo" ha il tempo di stoppare il pallone, ma calcia clamorosamente addosso all'estremo difensore del Bologna. Passano appena 60'' e la squadra di Mihajlovic punisce: pallone perso da Verdi a centrocampo che permette a Soriano di far partire Barrow in contropiede. L'ex Atalanta si lancia a campo aperto e lascia partire un destro tutt'altro che irresistibile dai 25 metri, sul quale però Milinkovic-Savic ci mette del suo. La conclusione del classe '98 è infatti centrale, ma la sfera passa tra le gambe del portiere del Torino e finisce in rete. Doccia gelata per la squadra di Nicola, che paga a caro prezzo il passaggio a vuoto del suo portiere. In chiusura di primo tempo, al 43', l'occasione del pareggio capita sul piede di Verdi, che stoppa bene sull'assist di Singo ma calcia di poco fuori con il destro: non è sbagliato parlare di gol mangiato.

AL 90' - Il secondo tempo riprende con il Torino che attacca a testa bassa ed il Bologna che si difende e prova a rendersi pericoloso in contropiede. Al 50' la prima occasione costruita nella ripresa dalla squadra di Nicola: contropiede guidato da Belotti che imbuca per Zaza, l'11 granata incrocia con il destro ma trova davanti a sé una gran risposta di Skorupski. I granata però spingono e alla fine trovano il pari al 58': punizione di Verdi messa fuori dalla retroguardia del Bologna sulla quale si avventa Mandragora, che calcia di esterno destro dal vertice dell'area di rigore e fulmina tutti con un tiro che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Vero e proprio capolavoro del centrocampista granata, che si conferma ancora una volta pedina fondamentale per questo Toro. Nicola allora prova a dare una svolta con i cambi: dentro Baselli, Ansaldi, Sanabria e Lukic, fuori Verdi, Rodriguez, Belotti e Rincon. I tanti innesti però non riescono a dare la scossa alla formazione granata, che spingono per tutta l'ultima mezz'ora senza però trovare la via della rete. Finisce così al Dall'Ara: Bologna e Torino non vanno oltre l'1-1. Per i granata è un punto che serve a dare continuità al filotto di risultati utili consecutivi fatto registrare dalla squadra di Nicola negli ultimi mesi, ma che non basta per migliorare la condizione di classifica con il Cagliari che si porta a -3 dai granata con la vittoria di Udine.