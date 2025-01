Borna Sosa pre Fiorentina-Torino: “Sarà una partita molto difficile”

Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra granata e viola valida per il 21° turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio di Fiorentina-Torino, gara valida per il ventunesimo turno di Serie A, Borna Sosa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che tipo di partita ti aspetti?"Mi aspetto una partita molto difficile, anche in virtù della partita di andata dove la Fiorentina è stata molto cinica. Anche se arrivano da 5 risultati non molto positivi, noi dovremmo fare una grande partita per riuscire a portare a casa dei punti su questo campo"